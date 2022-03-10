Galatasaray Nef 3 sayı farkla kazandı

Karşılaşmaya salondaki az sayıdaki taraftarının desteğiyle iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk 3,5 dakikada Bost, Akoon-Purcell ve Kravish'in kaydettiği basketlerle 11-0'lık üstünlük sağladı. Pota altında ve dış atışlarda etkili olan Galatasaray, 8. dakikada farkı 20 sayıya (29-9) çıkardı. Kalan sürede Menco, Pnini ve Kyser'in attığı basketlerle 7-0'lık seriye engel olamayan Galatasaray Nef, ilk çeyreği 29-16 önde tamamladı.

İlk çeyreğin sonunda hücum ritmini kaybeden Galatasaray Nef, ikinci periyoda da iyi başlayamadı. Hücumda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, ilk 5 dakikada sadece 3 sayı bulabildi. Savunmada da zorlanan Galatasaray, bu süreçte potasında 8 sayı görünce fark 15. dakikada tek haneye düştü: 32-24. Krizden Akoon-Purcell'in 16. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle çıkan Galatasaray, devre arasına 40-30 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken 25. dakika 48-38 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle geçildi. Galatasaray Nef, hücumda yaptığı top kayıpları sonrasında rakibinin skor üretmesine engel olamayınca 28. dakikada fark 1 sayıya (48-47) indi. Mücadelede 29. dakikanın başında Johnson'un 3 sayılık basketiyle 50-48 geri düşen Galatasaray, Blackshear'in arka arkaya kaydettiği 8 sayıyla yeniden öne geçti ve çeyreği 56-52 üstün bitirdi.

Son periyoda iyi giremeyen sarı-kırmızılılar, 33. dakikada Kyser'in boş pozisyondaki smacıyla 57-56 geri düştü. Bost ve Melo'nun dış atışlardan bulduğu isabetlerle maça tutunan Galatasaray Nef, son dakikaya 74-69 önde girdi. Kalan bölümü iyi geçiren sarı-kırmızılılar, sahadan 74-71 üstün ayrıldı.

Kenardan gelen oyunculardan sadece 2 sayı katkısı alabilen Galatasaray'da ilk 5 başlayan Blackshear, 24 sayıyla karşılaşmanın en skoreri oldu. Akoon-Purcell 17, Bost 14, Melo Trimble 11 ve Kravish 6 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Bu sonuçla Galatasaray Nef, I Grubu'ndaki 3. maçında ilk galibiyetini aldı. İsrail temsilcisi ise 4. maçında 2. kez yenildi.

Grupta deplasmanda yapılan maçı 98-89 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı kazanmasına rağmen ikili averajı rakibine kaptırdı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Nicolas Maestre (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya)

Galatasaray Nef: Melo Trimble 11, Bost 14, Akoon-Purcell 17, Kravish 6, Blackshear 24, Ege Arar, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Rıdvan Öncel, Okben Ulubay 2, Eray Aydoğan

Hapoel U-Net Holon: Smith 14, Ragland 6, Johnson 10, Zack 5, Kyser 16, Pnini 5, Bourdillon, Menco 15

1. Periyot: 29-16

Devre: 40-30

3. Periyot: 56-52