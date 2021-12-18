Galatasaray Nef: 124 - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 82

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Duhan Köyiçi, Musa Kazım Çetin, Batuhan Söylemezoğlu

Galatasaray Nef: Sadık Emir Kabaca 11, Canberk Kuş 11, Trimble 7, Eray Aydoğan 7, Kravish 16, Acar Şen 4, Ege Tan Yıldızoğlu 5, Purcell 29, Rıdvan Öncel 4, Ege Arar 4, Blackshear 14, Göksenin Köksal 12

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Bilgehan Diril 20, Onur Özkapıcı 13, Shorter 43, Alp Özbudak, Hüseyin Çevirgen 1, Arif Şengül 2, Ayhopa, Bilal Buğra Kaban, Ahmet İkbal Demir, Kayra Can Müezzinoğlu 3, Batuhan Güvenen

1. Periyot: 23-20

Devre: 49-42

3. Periyot: 86-62