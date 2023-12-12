GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?



5 puan ve -2 averaj ile 5. hafta sonunda grubunda 3. sırada yer alan Galatasaray, grubundaki son maçında bu akşam Kopenhag'ı mağlup etmesi halinde diğer maçın skoruna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.



Sarı kırmızılı ekibimiz, puan kaybetmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.