UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibiyle 0-0 berabere kalarak umudunu İstanbul'a taşımayı başarmıştı. Peki bu akşam rakibini ağırlayacak olan Galatasaray'ın tur atlama ihtimalleri neler?



GALATASARAY NASIL TUR ATLAR, DEPLASMAN GOLÜ KURALI VAR MI?

UEFA'nın deplasman golünü kaldırması nedeniyle Galatasaray'ın Barcelona'yı eleyebilmesi için rövanş maçını kazanması gerekiyor.

Sarı kırmızılıların rakibiyle her beraberlik sonucu halinde ise mücadele uzatmalara gidecek.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmaması halinde turu atlayan taraf, seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.