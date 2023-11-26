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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray gruptan nasıl çıkar? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray nasıl tur atlar? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde evinde İngiliz devi Manchester United'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Son 16 turuna kalma yoluna hayati bir önem taşıyan zorlu mücadele öncesi hem gruptaki puan durumu hem de Galatasaray'ın nasıl tur atlayabileceğine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:18
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı için geri sayım başladı. Söz konusu haftada evinde Manchester United ile kozlarını paylaşacak temsilcimiz Galatasaray, son 16 turuna kalma adına mücadele edecek. İşte, 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların gruptan çıkma ihtimalleri...

        • 2

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

          1- Bayern Münih / 12 Puan ve +5 Av. (Gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi)

          2- Kopenhag / 4 Puan ve -1 Av.

          3- Galatasaray / 4 Puan ve -2 Av.

          4- Manchester United / 3 Puan ve -2 Av.

        • 3

          GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

          4 puan ve -2 averaj ile 4. hafta sonunda grubunda 3. sırada yer alan Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde evinde İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. Rakibini mağlup etmesi halinde büyük bir avantaj yakalayacak olan sarı kırmızılı temsilcimiz, Kopenhag'ın Bayern Münih karşısında puan kaybetmesini bekleyecek ve gruptaki son maçı olan Kopenhag deplasmanından da puan alması halinde adını son 16 turuna yazdıran taraf olacak.

        • 4

          Cimbom, Manchester United ile berabere kalması halinde ise umutlarını son maça taşıyacak. Temsilcimiz, diğer maçların skoruna bakmaksınızın Kopenhag'ı mağlup etmesi durumunda adını son 16'ya yazdırmayı başaracak.

          Sarı kırmızılıların Manchester United'a mağlup olması halinde ise Kopenhag deplasmanından mutlak 3 puanla dönmesi gerekecek ve İngiliz ekibinin Alman devi Bayern Münih'e yenilmesini bekleyecek.

        • 5

          Galatasaray'ın gruptaki son 2 maçında beraberlik elde ederek tur atlama ihtimali de bulunuyor. Bayern Münih'in kalan 2 maçını da kazanması durumunda Cimbom, 2 puan alarak son 16 turuna yükselecek.

          Sarı kırmızılılar, grubunu 3. sırada tamamlaması halinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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