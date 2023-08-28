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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Molde maçının hazırlıklarını tamamladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Molde maçının hazırlıklarını tamamladı

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Norveç'in Molde ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 23:01 Güncelleme: 28.08.2023 - 23:01
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        Galatasaray Molde sınavına hazır!
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Norveç'in Molde ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

        Sarı-kırmızılılar, antrenmanda tempolu koşuların ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yaptığı aktarıldı.

        Bireysel çalışmalarını sürdüren yeni transferler Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, antrenmanda yer almadı.​​​​​​​

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