Cimbom, rakibine tek farkla mağlup olması durumunda ise uzatmalara gidilecek. Uzatmaların da Molde'nin tek farklı galibiyeti ile bitmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ekip seri penaltı atışlarında belirlenecek.

Söz konusu karşılaşmayı Norveç ekibi Molde'nin 2 ya da daha farklı skorla kazanması durumunda ise devler ligine mavi beyazlılar adını yazdıracak.