Galatasaray Molde maçı deplasman golü kuralı var mı? Galatasaray nasıl tur atlar?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, bu akşam sahasında Norveç ekibi Molde ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı taraftarların büyük bir heyecanla beklediği zorlu karşılaşmaya dair en çok; Galatasaray nasıl tur atlar ve Molde maçında deplasman golü kuralı var mı sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar...
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Galatasaray Molde maçı için beklenen gün geldi çattı. Bu akşam saat 22:00'de sarı kırmızılı temsilcimizin stadı Rams Park'ta oynanacak zorlu mücadele öncesi; Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gider ve play-offlarda deplasman golü kuralı var mı gibi soruların yanıtlarını derledik. İşte, ayrıntılar...
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GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Molde'yi sahasında ağırlayacak olan sarı kırmızılılar, rakibini bir kez daha mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını devler ligine yazdıran taraf olacak.
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Cimbom, rakibine tek farkla mağlup olması durumunda ise uzatmalara gidilecek. Uzatmaların da Molde'nin tek farklı galibiyeti ile bitmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ekip seri penaltı atışlarında belirlenecek.
Söz konusu karşılaşmayı Norveç ekibi Molde'nin 2 ya da daha farklı skorla kazanması durumunda ise devler ligine mavi beyazlılar adını yazdıracak.
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GALATASARAY MOLDE MAÇINDA DEPLASMAN GOLÜ KURALI VAR MI?
UEFA organizasyonlarında 2021-2022 sezonu itibariyle deplasman golü kuralı kaldırıldı.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi'nde son eleme turu olan play-off maçlarının rövanş haftası bu akşam başlıyor.
Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı ve ilk maçında deplasmanda Molde'yi 3-2 yendiği turun ardından gözler kura çekimine çevrilecek.
Kura çekiminin ise 29-30 Ağustos tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından 1 Eylül Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.