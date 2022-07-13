Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan takımı MOL Fehervar ile karşılaşıyor.

GALATASARAY: 0 - MOL FEHERVAR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 20.00

STAT: Profertil Arena Hartberg

YAYIN: D-Smart GO, Spor SMART

GALATASARAY: Batuhan, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Barış, Berkan, Cicaldau, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Mustafa Muhammed

YEDEKLER: Berk, Ömer, Ali, Emin, Metehan, Kazımcan, Taylan, Hamza, Emre, Aytaç, Baran, Morutan, Gomis, Diagne, Oğulcan

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

MOL FEHERVAR: Kovacs, Rus, Fiola, Petrjak, Nego, Sabanov, Kodro, Pinto, Serafimov, Heister, Lednev

STURM GRAZ MAÇINDA NELER OLDU?

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında bu ülkenin Sturm Graz ekibine 2-1 yenildi.

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Emre Akbaba'nın topuk pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Oğulcan Çağlayan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

54. dakikada Sturm Graz beraberliği sağladı. Gazibegovic'in sağdan yaptığı ortada penaltı noktası gerisinde topla buluşan Hojlund, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1

57. dakikada Sturm Graz öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahasında uzaklaştıramadığı topu sağ çaprazda önünde bulan Hierlander, hemen yanındaki Horvat'ı gördü. Horvat da meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Hojlund'a verdi. Bu futbolcu da yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray ilk hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrıldı.