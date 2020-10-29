Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından sınırlı alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

Martin Linnes'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, Younes Belhanda'nın ise tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.