Sivasspor maçında midesi ağrıdığı gerekçesiyle maça çıkmayan ve sonrasında Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz'le yollarını ayırmaya çalışan Galatasaray'da gözler santrfor olduğu kadar stoper transferine de çevrildi.

İtalya basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılıların hedefinde Miranda var! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçen günlerde yaptığı kısa açıklamada sosyal medyada birkaç futbolcunun adının geçmesinden rahatsız olduğunu dile getirse de İtalya'dan gelen haberler rotayı Çizme'ye çevirtti!

İtalya'da çıkan haberlere göre bu sezon Inter'de forma şansı bulamayan ve ülkesi Brezilya'dan transfer teklifleri alan Miranda, Inter'e ocak ayında ayrılmak istediğini iletti. Sampdoria'dan Joachim Andersen, Genoa'dan Cristian Romero, Atalanta'dan Gianluca Mancini'yi transfer etmek isteyen Inter, bu takviyeler için Miranda'nın satışı ile bu isimlere kaynak yaratmanın peşinde. Milano devinin bu nedenle Miranda için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Ülkesinden iki takımdan transfer teklifleri alan Miranda'nın henüz ülkesine dönmeye sıcak bakmadığı ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt verebileceği de belirtildi. 2016 yılında 9 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'den Inter'e transfer olan tecrübeli Brezilyalı, Ekim 2018'de sözleşme uzatmış ve 2020'ye kadar Inter'e imza atmıştı.