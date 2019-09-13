Galatasaray, Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk ederken mücadelede Türk futbolunun efsanesi Metin Oktay unutulmadı.

Skorboardda Metin Oktay görsellerine yer verilirken, tribünde de "Taçsız kral tek aşkıydı Galatasaray", "Senin gibi cimbomluyu unutur mu bu taraftar" ve "Seni sevenleri bir kez üzdün 13.09.1991" yazılı pankartlar yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar da alkışlarla Oktay'ı andı.