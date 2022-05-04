Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Top kapma ve pas yaparak süren idmanın geniş alanda topa sahip olma ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui'nin, tedavilerinin ardından takımdan ayrı salonda özel bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.