        Haberler Spor Basketbol Galatasaray MCT Technic: 94 - Igokea: 82 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray MCT Technic: 94 - Igokea: 82 | MAÇ SONUCU

        FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray MCT Technic, sahasında konuk ettiği Igokea'yı 94-82 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 22:03 Güncelleme: 07.10.2025 - 22:11
        Galatasaray, Avrupa'ya galibiyetle başladı!
        Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı Bosna Hersek ekibi Igokea'yı 94-82 mağlup etti.

        Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından Avrupa'da sezona galibiyetle başladı. Maçın en skorer ismi ise Galatasaray'da 26 sayı kaydeden Fabian White JR oldu.

        SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

        HAKEMLER: Antonio Conde, Andris Aunkrogers, Alberto Sanchez

        GALATASARAY MCT TECHNİC: McCollum 13, Tibet Görener, Cummings 11, Can Korkmaz 6, Meeks, Rıdvan Öncel 4, Palmer JR 18, Bishop 2, Gillespie 8, White JR 26, Muhsin Yaşar 6

        IGOKEA: Ceaser 6, Lewis 3, Gavrilovic 18, Tyree 23, Mustapic, Antunovic, Popovic 6, Bess 12, Milosavljevic 8, Simanic 3, Jeremic 3

        1'İNCİ PERİYOT: 21-18

        DEVRE: 43-45

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-55

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 94-82

