Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Göztepe maçının tamamında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynadığı aktarıldı.

Sacha Boey'in kontrollü şekilde takım çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.