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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarını tamamladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarını tamamladı

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacağı müsabakasının hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 13:56 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:56
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        Galatasaray, Manchester United'a hazır
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        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Antrenman ısınma hareketlileri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester maçının taktiği üzerinde duruldu.

        Antrenmanda Faslı futbolcu Hakim Ziyech bireysel çalıştı.

        Sarı-kırmızılılar, saat 16.30’da İngiltere’ye gidecek. Teknik Direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 21.45’te Old Trafford’da basın toplantısı gerçekleştirilecek.

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