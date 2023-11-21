Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        31
        Galatasaray
        GS
        31
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        22
        Trabzonspor
        TS
        22
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        22
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Manchester United maçı biletleri ne zaman çıkacak ve bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray Manchester maçı ne zaman ve hangi gün? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Manchester United maçı biletleri ne zaman çıkacak ve bilet fiyatları ne kadar?

        Galatasaray Manchester United maçı için artık geri sayım başlamış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasına sahne olacak zorlu mücadelede sarı kırmızılı temsilcimiz, İngiliz devi Manchester United karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Söz konusu maça kısa bir süre kala en çok merak edilen konulardan biri de bilet fiyatları. İşte, Galatasaray Manchester United maçına dair tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler 5. hafta karşılaşmalarına çevrilmiş durumda. A Grubu'nda yer alan ve son 16 turuna kalma hesapları yapan temsilcimiz Galatasaray, söz konusu haftada İngiltere'nin en büyük kulüplerinden biri olan Manchester United'ı ağırlayacak. İşte, mücadeleye dair en çok merak edilen soruları yanıtları...

        • 2

          GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray Manchester United A Grubu 5. maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20:45'de oynanacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

          Mücadelenin biletleri ise henüz satışa sunulmadı.

        • 3

          ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

          1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)

          2- Kopenhag / 4 Puan (-1 av)

          3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)

          4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)

        • 4

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

          Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Ziyech, Icardi

        • 5

          GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United (20:45)

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray (23:00)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Habertürk Anasayfa