Galatasaray Manchester United maçı için beklenen gün geldi çattı. Devler liginde günün maçı olarak gösterilen ve son 16 turu yolunda oldukça kritik bir mücadelede temsilcimiz Galatasaray, köklü İngiliz ekibi karşısında mutlak 3 puan arayacak. İşte, Galatasaray Manchester United maçı ile ilgili bilgiler...