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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, 'mağazacılık'ı halka açacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, 'mağazacılık'ı halka açacak

        Galatasaray, son süreçte rekor ciro ve kâr elde eden Sportif AŞ'ye bağlı Mağazacılık AŞ'yi halka arza sunmayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ'de de sermaye artırımı gündemde

        Giriş: 16.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:15
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        Galatasaray, 'mağazacılık'ı halka açacak
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        Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul geride kalırken Haziran 2023 - Mayıs 2024 arası dönem de ibra edildi.

        Dursun Özbek ve yönetimi, Mayıs 2024'e kadar olan süreç için yüzde 90'ın üzerinde bir oran ile ibra edilirken sarı-kırmızılı yönetim de nefes aldı.

        İbra ile eli rahatlayan Galatasaray yönetimi, ek gelir kalemleri yaratmak için de kolları sıvadı.

        Sarı-kırmızılı yönetim, Sportif AŞ çatısı altında bulunan Mağazacılık AŞ'yi halka arza sunmaya hazırlanıyor.

        Galatasaray, son yıllardaki en büyük gelir kapısı olan Mağazacılık AŞ'yi halka açarak buradan ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyor.

        Sarı-kırmızılılar, halka arzdan 3 milyar TL'nin üzerinde bir geliri kasasına koymayı bekliyor.

        Haziran 2023 - Mayıs 2024 arasında yaklaşık 2,5 milyar TL gelir yaratan Mağazacılık AŞ, Galatasaray'ın gelirleri kalemleri arasında zirveye oturmuştu.

        Galatasaray ayrıca Sportif AŞ'de de sermaye artırımına giderek buradan da yine ciddi bir parayı kasasına koymayı hedefliyor.

        Sarı-kırmızılılar her iki işlem için de recmi mecralardan onay bekliyor.

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