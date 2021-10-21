Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. İşte bu akşam saat 22:00'de başlayacak olan Lokomotiv Moskova Galatasaray maçına dair merak edilenler...

LOKOMOTIV MOSKOVA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı 21 Ekim Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 22:00'de başlayacak.

LOKOMOTIV MOSKOVA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor, TV'den yayınlanmıyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne.

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

16 Eylül: (1. Hafta)

Galatasaray 1-0 Lazio

30 Eylül: (2. Hafta)

Olympique Marsilya 0-0 Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray