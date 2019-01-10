Son olarak Chaves'ten Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray, Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues'in boşluğunu doldurmak için de harekete geçti. Polonya basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Lechia Gdansk'ta oynayan Lukas Haraslin'e talip oldu.

Çıkan haberlerde Galatasaray'ın 22 yaşındaki Slovak oyuncu için anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 2020 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan futbolcu için Polonya Ligi'nin en çok dikkat çeken isimleri arasında olduğu da kaydedildi. Haraslin, bu sezon 23 maçta 4 gol atarken 8 de asist yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'ten Marcao'yu kadrosuna katarak taraftarlarını şaşırtmıştı.

LUKAS HARASLIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Mayıs 1996

Uyruğu: Slovakya

Doğduğu il: Bratislava

Yaşı: 22

Boyu: 1,82

Mevki: Sol, sağ kanat, forvet

Ayak: Sağ

Kulübü: Lechia Gdansk

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2020

Güncel piyasa değeri: 300 bin Euro

Bu sezon istatistikleri: 23 maç 4 gol 8 asist