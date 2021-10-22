UEFA Türkiye temsilcisi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçı için artık heyecan dorukta. Grupta iddiasını sürdüren sarı kırmızılıların E Grubu mücadelesi Lokomotiv Moskova maçıyla devam ediyor. İşte Galatasaray Lokomotiv Moskova maçına dair merak edilenler...

GALATASARAY L.MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı 5 Kasım Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 20:45'de başlayacak.

GALATASARAY L.MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Lokomotiv Moskova karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Cicaldau, Diagne.

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray