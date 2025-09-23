Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Ligde yoluna dolu dizgin devam eden sarı-kırmızılılar, İngiliz devi karşısında puan ve puanlar almak için sahaya çıkıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 18 mücadelede sadece 1 galibiyet alabildi. Hatırlanacağı gibi Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuştu. Peki, "Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Liverpool maçı tarihi ve saati...
- 1
Galatasaray - Liverpool maçı için geri sayım başladı. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Galatasaray - Liverpool karşılaşmasının tarihi ve maç saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Sarı-kırmızılar, Liverpool karşısında taraftarına Frankfurt mağlubiyetini unutturmak istiyor. Peki, "Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
- 2
GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Liverpool maçı 30 Eylül Salı günü saat TSİ 22.00'de oynanacak.
- 3
GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
-
- 4
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
30 Eylül: Galatasaray - Liverpool
22 Ekim: Glatasaray - Bodo/Glimt
5 Kasım: Ajax - Galatasaray
25 Kasım: Galatasaray - Union Saint-Gilloise
- 5
9 Aralık: Monaco - Galatasaray
21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak: Manchester City - Galatasaray