        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Ligde yoluna dolu dizgin devam eden sarı-kırmızılılar, İngiliz devi karşısında puan ve puanlar almak için sahaya çıkıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 18 mücadelede sadece 1 galibiyet alabildi. Hatırlanacağı gibi Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuştu. Peki, "Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Liverpool maçı tarihi ve saati...

        Giriş: 23.09.2025 - 23:29 Güncelleme: 23.09.2025 - 23:29
        • 1

          Galatasaray - Liverpool maçı için geri sayım başladı. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Galatasaray - Liverpool karşılaşmasının tarihi ve maç saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Sarı-kırmızılar, Liverpool karşısında taraftarına Frankfurt mağlubiyetini unutturmak istiyor. Peki, "Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray Liverpool maçı 30 Eylül Salı günü saat TSİ 22.00'de oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          RAMS Park'ta oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          30 Eylül: Galatasaray - Liverpool

          22 Ekim: Glatasaray - Bodo/Glimt

          5 Kasım: Ajax - Galatasaray

          25 Kasım: Galatasaray - Union Saint-Gilloise

        • 5

          9 Aralık: Monaco - Galatasaray

          21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid

          28 Ocak: Manchester City - Galatasaray

