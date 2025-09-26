GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI BİLETLERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Taraftarlar Passo hesapları üzerinden sadece kendileri adına bilet alabileceklerdir. Passo hesaplarından bir başka kişi adına bilet alımı mümkün olmayacaktır. (Passo hesap sahibi ile bilet sahibinin aynı kişi olması zorunludur.) Alınan maçlık bilet ikinci kişiye devredilemeyecektir.

Sadece kombine sahipleri, gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Ya da sezon başında belirledikleri üç kişiden birine transfer yapabilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2026-2027 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.