Galatasaray Lisesi kapısındaki heykel kaybolunca yerine kopyası konuldu

"ESERİN BİR KOPYASINI BİREBİR YAPMAYA ÇALIŞARAK BURAYA YERLEŞTİRMİŞ OLDUK"

Heykelin yapımını üstlenen Heykeltıraş Ozan Dursun, "Burada Galatasaray Lisesinin Vakfı'nın yaptırmış olduğu bir heykelleyiz. Okulun tarihinden süregelen burada yer alan bir heykel. Çeşitli koşullardan dolayı ya çalındı ya kırıldı. Vakıf vasıtasıyla bu heykelin yeniden restorasyonunu yaptık, buraya aldık ve bizden sonraki nesle aynı eserin bir kopyasını birebir yapmaya çalışarak buraya yerleştirmiş olduk. El işçiliği olduğu için yapan ustasından mutlaka farkı olacaktır. Aslında 19. yüzyıldan kalma bir eserin bugün kopyasını yapıyoruz. Mermer malzemeyle üretildi, yontu usulüyle. Yaklaşık 1 aylık bir süreçte ürettik. 1 ay sonra eseri yerleştirmiş olduk. Şu an yaklaşık 110 kilogram gibi bir ağırlığı var " dedi.