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Galatasaray lige iyi başlıyor

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 63 sezondaki ilk hafta maçlarında 43 galibiyet alırken, 12 kez mağlup oldu. Sezona deplasmanda Giresunspor maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihinde dış sahadaki 25 açılış müsabakasının 13'ünü kazandı, 7'sini kaybetti

14.08.2021 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray lige iyi başlıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Giresunspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 63 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 43 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 25 ilk hafta maçının ise 13'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.

- Deplasmandaki son 10 açılış maçının 6'sında puan kaybetti

Galatasaray, dış sahada çıktığı son 10 açılış müsabakasının sadece 4'ünü kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2000-2001 sezonuyla başlayan süreçte rakip sahada çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenildi yaşadı.

- En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.

İLK HAFTA MAÇLARI

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1959 Ankara Demirspor-Galatasaray 0-2
1959-1960 Galatasaray-Beykoz 2-0
1960-1961 Galatasaray-Vefa 2-0
1961-1962 Şekerhilal-Galatasaray 0-1
1962-1963 Göztepe-Galatasaray 0-1
1963-1964 Galatasaray-Kasımpaşa 0-0
1964-1965 Galatasaray-Feriköy 4-0
1965-1966 Galatasaray-Vefa 1-2
1966-1967 Hacettepe-Galatasaray 1-1
1967-1968 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-2
1968-1969 Galatasaray-Vefa 1-0
1969-1970 Galatasaray-Altınordu 2-0
1970-1971 Bursaspor-Galatasaray 1-0
1971-1972 Galatasaray-Eskişehirspor 1-1
1972-1973 Galatasaray-PTT 3-0
1973-1974 Galatasaray-Boluspor 3-1
1974-1975 Galatasaray-Giresunspor 2-0
1975-1976 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
1976-1977 Boluspor-Galatasaray 1-0
1977-1978 Galatasaray-Zonguldakspor 1-0
1978-1979 Galatasaray-Diyarbakırspor 3-0
1979-1980 Göztepe-Galatasaray 3-1
1980-1981 Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir) 4-1
1981-1982 Adana Demirspor-Galatasaray 1-3
1982-1983 Galatasaray-Mersin İdmanyurdu 1-0
1983-1984 Galatasaray-Karagümrük 4-0
1984-1985 Galatasaray-Denizlispor 0-1
1985-1986 Galatasaray-Samsunspor 3-0
1986-1987 Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya) 0-1
1987-1988 Eskişehirspor-Galatasaray 0-1
1988-1989 Galatasaray-Karşıyaka 4-1
1989-1990 Samsunspor-Galatasaray 1-0
1990-1991 Galatasaray-Boluspor 1-1
1991-1992 Galatasaray-Sarıyer 2-0
1992-1993 Gençlerbirliği-Galatasaray 0-3
1993-1994 Galatasaray-Zeytinburnuspor 3-0
1994-1995 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-1
1995-1996 Vanspor-Galatasaray 0-1
1996-1997 Vanspor-Galatasaray 1-2
1997-1998 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-0
1998-1999 Galatasaray-Altay 3-1
1999-2000 Galatasaray-Gaziantepspor 1-2
2000-2001 Denizlispor-Galatasaray 0-1
2001-2002 Gaziantepspor-Galatasaray 1-1
2002-2003 Galatasaray-Samsunspor 4-1
2003-2004 Galatasaray-Diyarbakırspor 2-1
2004-2005 Galatasaray-Konyaspor 3-1
2005-2006 Galatasaray-Konyaspor 2-1
2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray 1-1
2007-2008 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz) 4-0
2008-2009 Galatasaray-Denizlispor 4-1
2009-2010 Gaziantepspor-Galatasaray 2-3
2010-2011 Sivasspor-Galatasaray 2-1
2011-2012 İBB Spor-Galatasaray 2-0
2012-2013 Galatasaray-Kasımpaşa 2-1
2013-2014 Galatasaray-Gaziantepspor 2-1
2014-2015 Bursaspor-Galatasaray 0-2
2015-2016 Sivasspor-Galatasaray 2-2
2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0
2017-2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1
2018-2019 MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-3
2019-2020 Denizlispor-Galatasaray 2-0
2020-2021 Galatasaray-Gaziantep 3-1

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