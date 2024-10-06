Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Alanyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 1-0’lık skorla galip ayrılarak, puanını 22'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Aslan ayrıca ligdeki yenilmezliğine de devam etti. Cimbom, geçtiğimiz sezonun son haftasından başlayan süreçte 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılar ligde geçen sezonun son maçında Konyaspor'u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor’u mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.