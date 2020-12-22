Galatasaray, Göztepe mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’ndaki 7. maçını oynadı. Sahadan 3-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligde iç sahadaki 4. galibiyetini elde etti. Aslan geride kalan karşılaşmalarda 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Cimbom tek yenilgisini Alanyaspor karşısında yaşadı.



Galatasaray bu oynadığı 7 mücadelede 12 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.