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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ligde evinde 31 maçtır kaybetmiyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ligde evinde 31 maçtır kaybetmiyor!

        Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 31 maça çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 22:24 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:24
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        G.Saray'dan müthiş seri! 31 maç...
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

        Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Cimbom bu müsabakanın ardından oynadığı 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 14 karşılaşmadan da 3 puan aldı.

        Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

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