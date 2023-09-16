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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, ligde evinde 19 maçtır kaybetmiyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, ligde evinde 19 maçtır kaybetmiyor

        Galatasaray, Samsunspor galibiyetiyle Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini sürdürdü ve 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 22:51 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:51
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        Galatasaray ligde evinde kaybetmiyor
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        (Fotoğraflı)

        Oğuzhan Ort

        İSTANBUL (İHA) - Galatasaray, Samsunspor galibiyetiyle Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini sürdürdü ve 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Son olarak Samsunspor’u ağırlayan sarı-kırmızılılar, sahadan 4-2’lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğine devam etti. Aslan, evindeki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında almıştı. Cimbom, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

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