Süper Lig’de çıktığı son 6 deplasman maçında galibiyet elde edemeyen Galatasaray, bunu Başakşehir maçında sona erdirdi. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son dış saha galibiyetini Fenerbahçe karşısında almıştı. Aslan, daha sonra oynadığı Sivasspor, Başakşehir ve Antalyaspor maçlarında berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarından ise mağlup ayrılmıştı.

5 MAÇ SONRA BAŞAKŞEHİR'DE KAZANDI

Süper Lig’in ikinci haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Başakşehir ile karşılaşan ve sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray, rakibine karşı bu stadyumdaki kazanamama serisini bitirdi. Rakibi en son 3 Ekim 2015 tarihinde oynanan karşılaşmada 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesinde 3 mağlubiyet 2 beraberlik almıştı.