26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray’da tek hedef derbiden 3 puanla dönmek. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında Denizlispor’a mağlup olduktan sonra oynadığı 7 müsabakada da rakiplerine 3 puan kaybetmedi. Aslan bu süreçte 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
EN GOLCÜ BABEL
Galatasaray, ligde geride kalan 8 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların en golcüsü Hollandalı futbolcu Ryan Babel. 3 gollü Babel’i, 2 golle Florin Andone ve 1’er golle Jean Michael Seri, Adem Büyük, Younes Belhanda ve Radamel Falcao takip etti.
EN AZ GOL YİYEN 2. TAKIM
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon gösterdiği başarılı performansla takımını ayakta tutuyor. Muslera, gerek ligde gerekse UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan müsabakalarda çıkardığı pozisyonlarla takımına önemli katkıda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde yediği 8 golle kalesinde en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor. İlk sırada ise 7 golle Göztepe yer alıyor.
ÖMER BAYRAM CEZALI
Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesinde Ömer Bayram cezalı durumda bulunuyor. Geçtiğimiz Sivasspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı durma düşen Ömer, derbide takımını yalnız bırakacak. Sivasspor karşısında cezasını tamamlayan Brezilyalı futbolcu Mariano da Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde derbide sahada olabilecek.
MARCAO VE BELHANDA SINIRDA
Derbi öncesinde sarı-kırmızılılarda ayrıca iki futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Marcao ve Younes Belhanda, Beşiktaş müsabakasında kart görmesi halinde gelecek Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.
BU SEZON DEPLASMANDA 1 GALİBİYET
Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 4 kez mücadele eden Galatasaray, tek yenilgisini de dış sahada aldı. Geride kalan mücadelelerde 1 galibiyet alan Aslan, 2 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda 4 gol atarken, kalesini 5 kez kapatamadı.
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