Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Ligde ilk yenilgisini 5. haftada Alanyaspor karşı alan sarı-kırmızılılar bu müsabaka ile birlikte ikinci kez yenildi.

Süper Lig'de sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda 3 puan alamadı. Sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalan Aslan, daha sonra da Alanyaspor ve Kayserispor'a mağlup oldu.

Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

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