Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.
Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçta Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. İki maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, Rusya deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.
Lokomotiv Moskova ise Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalıp, Lazio'ya 2-0 yendi ve grubun son sırasında kaldı.
Grubun diğer maçında İtalya temsilcisi Lazio, Fransız takımı Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 19.45'te başlayacak.
2 EKSİK
Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Boey'in Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor.
UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.
SON 3 MAÇINI KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, Lokomotiv Moskova maçına moralli çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'de ise 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından son 3 karşılaşmasını kazanarak hem özgüven kazandı hem de morallendi.
MOSKOVA 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Lokomotiv Moskova, çıktığı son 6 resmi müsabakada galibiyet elde edemedi. Son galibiyetini Rusya Premier Lig'de 11 Eylül'deki Krylya Sovetov maçında alan başkent temsilcisi, sonrasındaki 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.
Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 müsabakada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.
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