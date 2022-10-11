Galatasaray Legia Varşova basketbol maçı için nefesler tutuldu. Bu yıl turnuvadaki 4 temsilcimizden biri olan Galatasaray, bu kez Legia Varşova karşısında galibiyet arıyor. İşte, Galatasaray Legia Varşova maçına ilişkin ayrıntılar...