Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Tunç Holding'le düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalar yaptı ve stadın zemini hakkında da konuştu. Ünlü, "Stadın zemini daha önce UEFA kriterlerini geçmişti. UEFA’nın belli kriterleri var. Risk almak istemediğimiz için LazioLazio maçına kadar tuttuk. Yüzde 99 LazioLazio maçını stadımızda oynayacağız. Stadın durumu da gayet iyi. Koltukları yeniliyoruz. Boyanması gerekiyor. Kademeli olarak yapacağız" cümlelerine yer verdi.

Stat isim sponsorluğuyla alakalı bilgi veren Köksal Ünlü, "Görüştüğümüz sponsorlar var. Geldiğimiz noktada stat isim hakkını vermiş olmak için, değerini bulmadan vermeyeceğiz demiştim. Değeri bulma aşmasında. 2 sponsor ile görüşüyoruz. Belli bir değere ulaştığınız zaman rötuşlar kalıyor. Detayları açıklayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.