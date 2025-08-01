Galatasaray - Lazio maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezon öncesinde en ciddi ve son provasına çıkacak olan Galatasaray, Lazio maçında yeni transferler sahne alacak. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'ı 2-1, Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti. Peki, "Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Lazio hazırlık maçı bilet fiyatları...