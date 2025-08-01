Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında İtalya ekibi Lazio ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka öncesinde, Galatasaray - Lazio karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Kritik mücadelede gözler yeni transfer Leroy Sane'de olacak. Peki, "Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Lazio maçı yayıncı kuruluşu...
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Galatasaray - Lazio maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezon öncesinde en ciddi ve son provasına çıkacak olan Galatasaray, Lazio maçında yeni transferler sahne alacak. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'ı 2-1, Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti. Peki, "Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Lazio hazırlık maçı bilet fiyatları...
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GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Lazio arasındaki hazırlık maçı 2 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati ise TSİ 21.00 olarak belirlendi.
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GALATASARAY - LAZIO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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GALATASARAY - LAZIO MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Premium - 18.000
Delux - 17.000
Lux - 16.000
Classic - 15.000
Kategori 1 - 10.000
Kategori 2 - 9.000
Kategori 3 - 8.000
Kategori 4 - 7.000
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Kategori 5 - 6.500
Kategori 6 - 5.500
Kategori 7 - 5.000
Kategori 8 - 4.000
Kategori 9 - 3.000
Kategori 10 - 1.400
Kategori 11 - 1.300
Misafir - 1.300