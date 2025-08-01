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        Haberler Bilgi Gündem Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?

        Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında İtalya ekibi Lazio ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka öncesinde, Galatasaray - Lazio karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Kritik mücadelede gözler yeni transfer Leroy Sane'de olacak. Peki, "Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Lazio maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 23:39 Güncelleme: 01.08.2025 - 23:39
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        • 1

          Galatasaray - Lazio maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezon öncesinde en ciddi ve son provasına çıkacak olan Galatasaray, Lazio maçında yeni transferler sahne alacak. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'ı 2-1, Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti. Peki, "Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Lazio hazırlık maçı bilet fiyatları...

        • 2

          GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray ile Lazio arasındaki hazırlık maçı 2 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati ise TSİ 21.00 olarak belirlendi.

        • 3

          GALATASARAY - LAZIO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

          RAMS Park'ta oynanacak müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY - LAZIO MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          Premium - 18.000

          Delux - 17.000

          Lux - 16.000

          Classic - 15.000

          Kategori 1 - 10.000

          Kategori 2 - 9.000

          Kategori 3 - 8.000

          Kategori 4 - 7.000

        • 5

          Kategori 5 - 6.500

          Kategori 6 - 5.500

          Kategori 7 - 5.000

          Kategori 8 - 4.000

          Kategori 9 - 3.000

          Kategori 10 - 1.400

          Kategori 11 - 1.300

          Misafir - 1.300

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