UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına ara vermeden başladı. Peki Galatasaray L. Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı hangi gün?

GALATASARAY L. MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova ile karşılaşacağı maç Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN GRUPTAKİ PUAN DURUMU