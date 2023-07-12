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        Galatasaray kuvvet çalıştı

        Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray sabah yaptığı kuvvet antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 14:06
        Galatasaray kuvvet çalıştı
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        Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından aletlerle kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra futbolcular, tam sahada 20 tur tempolu koşu çalışması yaptı.

        Antrenmanda Fernando Muslera, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün, takımdan ayrı bireysel çalıştı.

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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