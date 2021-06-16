Şampiyonlar Ligi 2. ön elem maçları kura çekimi gerçekleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekimiyle birlikte rakipler belli oldu. İşte geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME RAKİBİ KİM?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu 2. ön eleme turunda, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı ekip, "Lig Yolu" kategorisinden katıldığı kuranın bu turunda, Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray, ilk maçına 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanşına ise 27 veya 28 Temmuz'da Türk Telekom Stadı'nda çıkacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG YOLU KURA EŞLEŞMELERİ

Rapid Wien (Avusturya) - Sparta Prag (Çekya)

Celtic (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka)

PSV Eindhoven (Hollanda) - Galatasaray