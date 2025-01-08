Galatasaray kupaya beraberlikle başladı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Konuk ekip, RAMS Park'ta yapılan müsabakada 35. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı 1-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.

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İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 51. dakikada kullanılan serbest vuruşta Davinson Sanchez'in kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı.

Başakşehir, Galatasaray'a hızlı cevap verdi ve 53. dakikada Krzysztof Piatek'in golüyle 2-1 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran sarı-kırmızılı ekip, Abdülkerim Bardakcı ile 74. dakikada yeniden beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi

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BATSHUAYI PENALTIDAN YARARLANAMADI Galatasaray, son dakikalarda kazandığı penaltı atışını gole çeviremeyerek galibiyet şansını kaçırdı. Maçın son anlarında Gabriel Sara, Ömer Ali Şahiner'le girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan, beyaz noktayı gösterdi. 90+7. dakikada penaltının başına geçen Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, sağına uzanarak topu kornere çeldi.

GALATASARAY'DA GOLLER SAVUNMACILARDAN GELDİ Galatasaray'ın maçta RAMS Başakşehir'e attığı goller Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. 51. dakikada Dries Mertens'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta topa kafayla vuran Sanchez, takımın maçtaki ilk golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın maçtaki 2. golünü ise 74. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, tüm kulvarlarda bu sezon 3'er kez fileleri havalandırdı.

SON 22 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı. REKLAM İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

KALESİNİ YİNE GOLE KAPATAMADI Galatasaray, bu sezon çıktığı 27 resmi maçta sadece 4 kez kalesinde gole engel olabildi. Süper Lig'de bu sezon 17 maçın 13'ünde gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 karşılaşmada da topu ağlarında gördü. Galatasaray, sezon başında Beşiktaş ile oynadığı TFF Süper Kupa maçı ve Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakalarında da kalesini gole kapatamadı. Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk maçında bugün RAMS Başakşehir'den 2 gol yiyen "Cimbom", bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 42 gol yedi.

PIATEK, 22 GOLE ULAŞTI RAMS Başahşehir'in Polonyalı santrforu Krzyztof Piatek, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk maçını da boş geçmedi. Süper Lig'de 12 kez fileleri havalandırarak gol krallığında ilk basamakta yer alan Piatek, Galatasaray'a karşı da tüm kulvarlardaki 22. golünü kaydetti.

ONUR ERGÜN 10 DAKİKA SAHADA KALDI RAMS Başakşehir'de Onur Ergün, 85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Maçın 75. dakikasında Miguel Crespo yerine oyuna giren Onur Ergün, 79. dakikada ilk sarı kartını gördü. 85. dakikada da Yunus Akgün ile girdiği mücadele sonucu ikinci sarı kartını gören Onur, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.