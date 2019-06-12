Başkan Mustafa Cengiz'in farklı bir yerde toplantısı olması nedeniyle divan kuruluna katılamadığı belirtildi. Toplantıda yönetim kurulunu başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile bazı yöneticiler temsil etti.

Galatasaray Futbol A Takımı'nın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklar, toplantı öncesinde düzenlenen piknikle kutlandı.

Divan kurulu toplantısına A takımın elde ettiği Süper Lig ve Türkiye Kupası ile futbol altyapı takımlarının kazandığı şampiyonluk kupaları da getirildi.