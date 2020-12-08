Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Reşit Ömer Kükner getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

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