Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz." denildi.

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