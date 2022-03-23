Galatasaray Nef Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan üyelerden Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulunu ibra etmeyeceğini, Hayrettin Kozak ise istifa çağrısında bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce gerçekleştirilen başkan seçiminde Burak Elmas'ın rakiplerinden biri olan Metin Öztürk yönetimi eleştirerek, "15. sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki bu yönetim saha, masa, kasadan sonra tasada da sıfır. Kümede kalmak hedef değilse; eskiden mayıslar bizim derdik, martta hedefsiz kaldı. Tarihimizin en kötü yönetimini mali ve idari yönden ibra etmeyeceğim." diye konuştu.
Divan kurulu üyesi Hayrettin Kozak ise Burak Elmas'a istifa çağrısında bulunarak, "Sayın başkan 26 Mart Cumartesi günü genel kurul öncesi toplantı başkanlığına istifa dilekçenizi vererek, yeniden seçime gitme kararınızı lütfen açıklayınız ve rahatlayınız. Camia ve kamuoyu sizden bunu bekliyor. Görevi iade et derhal seçime git." ifadelerini kullandı.
Elmas'ın bir diğer rakibi Eşref Hamamcıoğlu ise "Cahil ile sohbet güçtür bilene, çünkü cahil söyler ne gelirse diline. Yani diyorum ki ibra etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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