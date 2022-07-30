Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun divan başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.

Toplantıda kulübün 2022 yılı bütçesi görüşülerek, karara bağlanacak.