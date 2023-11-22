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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Ateş Ünal Erzen vefat etti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Ateş Ünal Erzen vefat etti

        Galatasaray'da 1994-2000 yılları arasında yöneticilik yapan Hilmi Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 20:48 Güncelleme: 22.11.2023 - 20:48
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        Ateş Ünal Erzen vefat etti
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        Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Hilmi Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu Üyesi de olan Ateş Ünal Erzen için başsağlığı mesajı yayımlandı.

        Galatasaray Kulübünde 1994-2000 yılları arasında yöneticilik yapan Erzen, ayrıca Galatasaray Sportif A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği, Galatasaray Pazarlama A.Ş.'de genel müdürlük ve Galatasaray Eğitim Vakfı'nda da başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

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