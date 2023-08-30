Galatasaray kükredi, Okan Buruk tarihe geçti!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterirken Okan Buruk da tarihe geçti!
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Norveç'in Molde ekibini ağırladı.
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RAMS Park'ı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar önünde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin 7. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra etkili bir mücadele sergileyen rakibi karşısında zaman zaman zorlanan sarı-kırmızılı takım, 66. dakikada Eirik Hestad'ın attığı golle skor üstünlüğünü kaybetti. Konuk takımın son bölümde de baskılı bir oyun sergiledi karşılaşmada Galatasaray, 90+3. dakikada Angelino'nın serbest atıştan kaydettiği golle tekrar öne geçti.
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Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı 2-1 kazanarak "Devler Ligi"nde adını grup aşamasına yazdırdı.
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BURUK TARİHE GEÇTİ!
Galatasaray'ın başında çıktığı son 5 Avrupa kupası maçını kazanan Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpte bunu başaran ilk teknik olarak tarihe geçti.
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Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris ile oynanan rövanş müsabakası, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ve play-off turunda Molde ile oynanan ikişer maçtan galibiyetle ayrılma başarası gösterdi.
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Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce üst üste en fazla galibiyeti dörder maçla Alman teknik direktör Michael Skibbe ile Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde elde etmişti.
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Müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılılar, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Maç sonunda galibiyet "üçlü"sünü Angelino çekerken, teknik direktör Okan Buruk da tribünleri giderek taraftarın sevgi gösterilerine karşılık verdi.