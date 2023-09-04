Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne zaman çıkacak?
Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl ülkemizi A Grubu'nda temsil edecek son şampiyon Galatasaray, ilk maçına köklü Danimarka ekibi Kopenhag karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılı taraftarlar büyük bir merakla Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve biletler ne zaman satışa çıkacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, detaylar...
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Galatasaray Kopenhag maçı için heyecanlı bekleyiş şimdiden başlamış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu A Grubu ilk maçına sahne olacak zorlu randevuda temsilcimiz Galatasaray, grubuna iyi bir başlangıç yapmak adına Kopenhag karşısında galibiyet arayacak. İşte, Galatasaray Kopenhag maçı ile ilgili detaylar...
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GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'de başlayacak.
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GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.
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Copenhagen'ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray'ın fikstürü şöyle:
20 EYLÜL ÇARŞAMBA
Galatasaray - Kopenhag
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
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