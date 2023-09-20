Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında kendi sahasıda Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. Kritik karşılaşmaya artık saatler kalmışken "Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamak isteyen sarı-kırmızılı takım güçlü kadrosuyla sahaya çıkacak. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray muhtemel 11'i de belli oldu. İşte, Galatasaray-Kopenhag maçı kanalı, saati ve muhtemel ilk 11'leri...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu ilk maçına bu akşam çıkıyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, Kopenhag ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği karşılaşma öncesi Galatasaray muhtemel 11'i de netleşti. Peki, Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Kopenhag maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'de başlayacak.
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GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Icardi.
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Copenhagen'ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray'ın fikstürü şöyle:
20 EYLÜL ÇARŞAMBA
Galatasaray - Kopenhag
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray