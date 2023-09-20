UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu ilk maçına bu akşam çıkıyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, Kopenhag ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği karşılaşma öncesi Galatasaray muhtemel 11'i de netleşti. Peki, Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Kopenhag maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...